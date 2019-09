Une autre image de l'ouragan Dorian vu depuis l'espace, prise depuis la Station spatiale internationale (ISS). — Nick Hague/AP/SIPA

Un satellite de la Nasa a pris mercredi une incroyable photo de la Terre sur laquelle apparaissent pas moins de quatre cyclones. Parmi ces formations très reconnaissables, même vue de l’espace, se trouve l’ouragan Dorian, dont le passage a tué au moins 30 personnes au Bahamas.

Le cliché montre aussi l’ouragan Juliette et les tempêtes tropicales Fernand et Gabrielle, précise Insider. Le cliché a été pris par le satellite GOES 16, utilisé par l’Administration Nationale Océanique et Atmosphérique (NOAA) américaine en collaboration avec la Nasa.

📸 Image du jour : spectaculaire vue satellite de trois systèmes tropicaux en cours. L'ouragan Juliette dans le Pacifique, la tempête tropicale Fernand dans le golfe du Mexique et Dorian dans l'Atlantique. (NOAA) pic.twitter.com/S4F64HVXwZ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 3, 2019

En plein milieu de la saison des cyclones

Au moment de la prise de vue, Juliette et Dorian étaient tous deux classés en catégorie 2 et se trouvaient respectivement au niveau de l’océan Atlantique et de l’est de l’océan Pacifique. La tempête tropicale Gabrielle évoluait en plein milieu de l’Atlantique sans causer aucun dégât tandis que Fernand venait de toucher la côte mexicaine. Le cyclone y a généré de très fortes pluies avant de se dissiper.

Le pic de la saison des cyclones est atteint entre août et octobre. Chaque année, l’océan Atlantique voit se développer six cyclones en moyenne, dont trois atteignent la catégorie 3 ou plus. D’après la NOAA, entre cinq et neuf cyclones devraient traverser la région au cours de la saison.