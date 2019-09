Le monstre du Loch Ness a fait couler beaucoup d’encre, en particulier depuis la publication dans le Daily Mail, le 21 avril 1934, d’un cliché loin d’être net mais malgré tout rentré dans l’Histoire. Sur cette photo, où l’on peut deviner une petite tête plantée au bout d’un long cou surgissant de l’eau, beaucoup y ont vu une preuve irréfutable de l’existence de Nessie, le monstre que de nombreux témoignages disaient avoir déjà aperçu surgir du fond du lac écossais.

La photo du Daily Mail était un canular, reconnaîtra 69 ans plus tard, sur son lit de mort, le gendre de l’aventurier Marmaduke Wetherell, qui avait monté le stratagème pour se venger. Ce dernier avait été engagé par le Daily Mail, au début des années 1930, à la tête d’une expédition chargée de ramener mort ou vif le monstre. Mais l’expédition avait tourné au fiasco et Marmaduke Wetherell tourné en ridicule. 20 Minutes vous avait raconté l’histoire de ce cliché en août 2018.

Il n’empêche, même si aucune preuve scientifique n’a confirmé l’existence d’un monstre de loch écossais, la légende reste tenace et de nouvelles observations sont remontées chaque année au « Loch Ness monster sightings Register ». Surtout, l’enquête continue, menée par le naturaliste Alain Shine, responsable du Loch Ness Project.

Ce dernier a placé beaucoup d’espoir dans les travaux du scientifique néozélandais Neil Gemmel, lancés en juin 2017. Ce spécialiste du génome a entrepris une vaste étude ADN des eaux du Loch Ness pour en déterminer la biodiversité marine.

