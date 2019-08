Image d'illustration d'une capsule Soyuz arrimée à l'ISS. — HO / NASA / AFP

La deuxième tentative a été la bonne. Fedor, le premier robot humanoïde russe, est bien arrivé à destination dans l'espace. Un vaisseau spatial Soyouz s’est arrimé avec succès ce mardi à la Station spatiale internationale (ISS), après un premier essai infructueux ce week-end.

Le Soyouz MS-14 avec Fedor à son bord s’est arrimé avec succès à l’ISS à 03h08 GMT, a indiqué l’agence spatiale russe Roskosmos. Un commentateur sur Nasa TV, la chaîne de télévision de l’agence spatiale américaine, qui diffusait l’arrimage en direct, a relevé « l’approche parfaite vers l’ISS ». « La deuxième tentative d’arrimage était magnifique », s’est réjoui le commentateur. « L’équipage est maintenant passé à sept », soit Fedor et les six spationautes qui sont déjà à bord de l’ISS, a-t-il ajouté. Fedor (acronyme de Final Experimental Demonstration Object Research) est un robot au corps anthropomorphe argenté qui mesure 1,80 m de haut et pèse 160 kg.

Capable d’imiter les mouvements humains, le robot aura pour fonction d’aider les cosmonautes à réaliser leurs tâches sans pouvoir toutefois se déplacer librement dans la station. Portant le numéro d’identification Skybot F850, il est le premier engin de ce type envoyé dans l’espace par la Russie.

Salut les Walker Texas Spacers !

Très bonne nouvelle au cours de cette (petite) nuit, la capsule #SoyouzMS14 a finalement pu s'amarrer à l'#ISS sur le module Zvezda.

Le grand robot Fedor/Skybot F-850 fera prochainement son entrée dans la station ! pic.twitter.com/r1bTCwCjAY — E. Bottlaender (@Bottlaeric) August 27, 2019

A la conquête de l’espace

Après un premier essai d’arrimage qui s’était soldé par un revers embarrassant pour le secteur spatial russe, l’équipage de l’ISS avait dû déplacer lundi un autre vaisseau Soyouz déjà arrimé d’un module à un autre pour que la capsule transportant le robot puisse faire une nouvelle tentative.

Le vaisseau avait décollé jeudi du cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan. Il transporte également de l’équipement scientifique et médical, des vivres, des médicaments et des produits d’hygiène pour les membres de l’équipage, selon Roskosmos.

Il doit séjourner dans l’ISS jusqu’au 7 septembre pour un vol qui sert de test avant des missions plus risquées et plus lointaines. Ses opérations l’amèneront à manier un tournevis ou encore des clés et à tester ses capacités en conditions de gravité très basse. En août, Dmitri Rogozine, le directeur de l’Agence spatiale russe, avait expliqué vouloir utiliser à l’avenir des machines comme Fedor pour « conquérir l’espace lointain ». En attendant, la prochaine étape sera une sortie du robot dans l'espace, ainsi que son essai au sein du nouveau vaisseau russe Federatsia, dont les premiers vols sont prévus pour 2020.