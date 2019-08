L'étoile découverte par les astronomes est presque aussi vieille que l'univers. — HANDOUT / NASA / AFP

C’est sûrement l’une des étoiles connues les plus anciennes de notre galaxie. Une équipe d’astronomes de l’ARC Centre of Excellence for All-Sky Astrophysics a découvert une géante rouge vieille d’environ 13,5 milliards d’années, rapporte LCI ce lundi.

Baptisée « SMSS J160540.18 – 144323.1 », cette étoile est presque aussi âgée que l’Univers, indiquent les chercheurs dans leurs conclusions, publiées dans la revue Royal Astronomical Society. Elle se serait formée peu après le Big Bang, survenu il y a 13,8 milliards d’années.

Des étoiles découvertes au stade de supernova

Selon les scientifiques, la toute première génération d’étoiles, « Population III », était constituée uniquement de gaz en fusion et ne possédait pas de métaux, comme le silicium ou le fer.

Ces étoiles sont généralement déjà mortes lorsque les astronomes les découvrent. Ainsi, elles sont le plus souvent détectées sous forme de supernova, terme qui désigne l’implosion d’une étoile en fin de vie et qui se manifeste sous la forme d’un flash lumineux dans la voûte céleste.

Le dernier stade de la vie d’une étoile

« SMSS J160540.18 – 144323.1 » arrive aujourd’hui à la fin de sa vie. « Elle a atteint le stade de géante rouge, ce qui signifie que l’étoile utilise le dernier atome d’hydrogène avant de passer à la fusion de l’hélium », souligne les chercheurs.

En 2018, une autre étoile avait été découverte dans la banlieue de la voie lactée, rappelle LCI. « 2MASS J18082002-5104378 B », c’est son nom, renfermait environ 1,5 million moins de fer que l’étoile qui vient d’être découverte. Les chercheurs en déduisent qu’elle appartient à la deuxième génération d’étoiles née après « Population III ».