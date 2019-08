ASTRONOMIE Coup de bol, en plus, le ciel est dégagé dans la majorité de la France

Le point le plus lumineux, c'est Jupiter — Peter Komka/AP/SIPA

La Nuit des Étoiles 2019 se déroule jusqu’au 4 août et une météo clémente, avec un ciel dégagé sur la majeure partie du pays, devrait permettre aux astronomes amateurs d’observer de nombreux corps célestes. Cette année, les Perséides, des poussières du système solaire qui entrent dans l’atmosphère terrestre en créant des traits lumineux, seront les stars. Aussi appelées « étoiles filantes », les Perséides sont toutefois observables tout l’été, notamment autour du 10 août.

Autres stars de cette édition, Jupiter et Saturne sont assez facilement observables, surtout dans le sud de la France. Jupiter a passé une partie de l’été facilement repérable dans le ciel nocturne, à côté de la Lune. Ce sera à nouveau le cas tout le week-end. Par ailleurs, la situation du croissant de lune de la nuit de samedi à dimanche permet de mieux voir Jupiter et Saturne.

« Parmi les points forts de cette édition, on a une petite lune en début de soirée pour rappeler les 50 ans de la marche sur la Lune, avec ce qu’on appelle une lumière sombre, a expliqué Olivier Las Vergnas, président de l’Association française d’astronomie et fondateur de la Nuit des Étoiles, sur Sud Radio. C’est-à-dire qu’on a le croissant lumineux qui est éclairé directement par le soleil. Et le reste de la Lune, qui est habituellement noir, est éclairé par les lumières du soleil réfléchies sur la Terre. »