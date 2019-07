A la nuit tombée, il ne faudra pas oublier de lever les yeux au ciel. Les Nuits des étoiles s’installent aux quatre coins de la France (Outre-mer compris) les 2, 3 et 4 août prochains. L’événement chapeauté par ’Association française d’astronomie (Afa) offre depuis 1991 l’occasion aux mordus du cosmos et astronomes en herbe de découvrir la richesse de la voûte céleste.

Cette année, ce sont plus de 500 manifestations qui sont organisées dans 370 communes de France pour contempler les astres et constellations de notre univers. Jupiter, Mars et Saturne seront aussi au rendez-vous.

#EnChiffres Cette année, les Nuits des étoiles #NDE2019 rassemblent 324 organisateurs dans 370 communes de France pour un total de 527 manifestations les 2, 3 et 4 août prochains ! Alors venez nombreux pour observer le ciel ce week-end !

👉 Voir la carte : https://t.co/OU6DmtDWyT pic.twitter.com/YtIW5QVq92 — Nuits des étoiles (@NuitsdesEtoiles) July 29, 2019

Admirer le ciel à ses plus belles heures

A l’occasion de la 29e édition, le thème choisi est « de la pierre à l’étoile », en référence aux kilos d’échantillons de roches venues de l’espace étudiés pour comprendre notre système scolaire. De plus, le 20 juillet dernier, la mission Apollo 11 de la Nasa – qui a vu l’Homme pour la première fois poser le pied sur la Lune – a célébré ses 50 ans. Les astronautes du programme spatial étaient d’ailleurs rentrés sur Terre avec des fragments (cailloux et poussières) lunaires.

Plus récemment, « Hayabusa 2 et OSIRIS-REx sont en orbite autour de deux astéroïdes, Ryugu et Bénou, afin d’en prélever quelques grains de poussière et de roches », détaille l’Afa sur son site. « Récupérer des échantillons extraterrestres est indispensable pour une compréhension des objets étudiés », ajoute-il.

S’il reste à l’Homme bien des mystères à percer, il pourra toujours admirer durant ces trois nuits le ciel à ses plus belles heures.

S.A