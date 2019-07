Il a surpris la communauté scientifique. L’astéroïde 2019 OK a frôlé la Terre le 25 juillet, passant entre la planète bleue et la Lune. De la taille d’un terrain de football, ce caillou était assez gros pour détruire une ville, explique Futura Sciences.

Ce géocroiseur, qui mesure entre 57 et 130 mètres de diamètre, est passé à 77.000 km de la Terre, soit environ un cinquième de la distance Terre-Lune. L’astéroïde est arrivé à pleine vitesse vers la Terre, à 24 km par seconde sans avoir été repéré par les télescopes pourtant braqués sur l’Univers, du fait de sa petite taille. Les scientifiques l’ont remarqué il y a un mois seulement, mais ne l’ont qualifié d’astéroïde que 24 heures avant son passage à proximité de la Terre.

This is the video of the close encounter of Asteroid 2019 OK we have been Twitting all day with the Earth: https://t.co/bjT7uhQJuO pic.twitter.com/3e4UyPcdPl