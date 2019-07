Donald Trump ne s'intéresse décidément pas beaucoup à la Lune. Le président américain a profité vendredi d'une rencontre avec les astronautes d'Apollo 11 pour une nouvelle fois faire la leçon au patron de la Nasa sur les projets de l'agence spatiale.



« Pour aller sur Mars, il paraît qu'il faut d'abord atterrir sur la Lune », lance le président dans le Bureau ovale, assis à son bureau et entouré de Buzz Aldrin et de Michael Collins, les deux astronautes de la mission Apollo 11 encore en vie (Neil Armstrong est mort en 2012).

L'occasion est le cinquantième anniversaire du premier pas sur la Lune, ce week-end.

Déjà, au début du mois, il avait tweeté : « Avec tout l'argent que l'on dépense, la Nasa ne devrait PAS parler d'aller sur la Lune - nous l'avons fait il y a 50 ans. Ils devraient se concentrer sur les choses plus grandes que nous faisons, y compris Mars ». La Nasa avait alors justifié que le plan était la Lune en 2024, avant Mars la décennie suivante.



For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!