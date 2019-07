Après les dames, les échecs, le jeu de go et le poker à deux, une intelligence artificielle a battu des champions de poker dans des parties à six, ont annoncé jeudi des chercheurs de l’université Carnegie Mellon et de Facebook. L’exploit de cette intelligence artificielle, appelée Pluribus, est décrit dans la prestigieuse revue américaine Science.

