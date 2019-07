L'astronaute Charles M. Duke Jr. et le Rover lunaire en 1972. — NASA

Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong foulait le sol de la Lune. A l’occasion des 50 ans des premiers pas de l’homme sur le satellite de la Terre, 20 Minutes vise la Lune avec une série d’articles.

Alors que l’homme songe à installer une base permanente sur la Lune, 20 Minutes s’est imaginé vous en faire visiter les meilleurs endroits.

Cratère Tycho, chaîne de montagnes ou lieux chargés d’histoire, partez à la découverte de la Lune.

Et si, à 380.000 km d’ici, la Lune devenait une destination touristique comme les autres ? Lieux historiques, randonnées, visite de cratères… Alors que les agences spatiales mondiales songent à y installer une base permanente d’ici 2025, 20 Minutes s’est amusé à classer en vidéo les meilleurs spots à visiter.

Le cratère Tycho

C’est l’un des plus gros cratères de la Lune, formé il y a plus de 100 millions d’années par un puissant impact. On peut encore aujourd’hui voir les éjectas (la matière violemment expulsée du sol) sur plusieurs centaines de kilomètres. Profond de 4,8 km, on aperçoit en son centre un pic central de 2,2 km de haut, formé par l’impact.

La mer de la Tranquillité

C’est un endroit historique. En 1969, c’est sur cette large mer qu’ont atterri les astronautes d'Apollo 11 lors du premier pas de l’Homme sur la Lune. Cette plaine de basalte est née d’un impact il y a 4,5 milliards d’années, au moment de la création du système solaire. Elle s’étend sur plusieurs centaines de kilomètres. Pour faire un clin d’œil à l’histoire lunaire, trois petits cratères qui s’y trouvent ont été nommés Aldrin, Armstrong et Collins, du nom des trois astronautes participant à la mission.

Preuve que la Nasa entretient les sites historiques sur lesquels se sont posés les astronautes, elle a recensé chaque trace du passage de l’homme sur la Lune dans un catalogue publié en 2012.

Les monts Apennins

Cette chaîne de montagnes porte le même nom qu’une partie de la ceinture alpine en Italie. Dans l’une de ses vallées formée par le Mont Hadley Delta et le Mont Hadley, la mission Apollo 15 s’est posée sur la Lune. Le plus haut sommet est à 5.400 mètres. On trouve d’autres noms connus sur la Lune : les Alpes, les Carpates, le Caucase et… le Jura.

Le cirque Hipparque

Dans la bande dessinée On a marché sur la Lune, Hergé imagine poser la fusée de Tintin sur le cirque Hipparque. Cette formation existe vraiment sur la Lune et doit à Tintin sa renommée. Cet ancien cratère abîmé par l’érosion mesure 150 km de diamètre et 3,3 km de profondeur.

La face cachée de la Lune

Elle a longtemps été un objet de mystère. En effet, les rotations simultanées de la Terre et de la Lune ne permettent pas de voir sa face cachée. Beaucoup plus cratérisée que la face visible, elle possède même le plus gros cratère du système solaire, le Bassin Pôle Sud-Aitken, qui mesure 2.500 km de diamètre et 13 km de profondeur.