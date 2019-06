ESPACE A l’occasion du 50ème anniversaire du premier pas sur la Lune, on a posé quelques questions décalées à Thomas Pesquet

Thomas Pesquet répond à nos questions «lunaires» — 20 Minutes

Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong posait pour la première fois un pied sur la Lune. 50 ans plus tard, le satellite naturel de la Terre fascine toujours autant les agences spatiales. La Maison Blanche prévoit d’envoyer à nouveau des Américains d'ici 2024, en partenariat avec l’Agence spatiale européenne.

Le spationaute français Thomas Pesquet pourrait prendre part à ce voyage. On a donc profité de sa présence au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace pour lui poser quelques questions « lunaires » - sur l’astre donc, mais aussi plus généralement sur l’espace. L’occasion pour lui d’évoquer son rêve de jouer au basket sur la Lune, ou encore la chanson qu’il aimerait diffuser dans l’espace.