Un peu comme les rires, les cris ou les gémissements de l’humain, les singes verts auraient un répertoire d’expressions inné, selon une étude menée par des chercheurs allemands et publiée ce lundi dans la revue Nature Ecology & Evolution.

Ces primates, qui vivent en Afrique de l’Ouest, sont notamment reconnaissables à leur face noire bordée de poils blancs. Sous la menace d’un drone au-dessus de leur tête, ils ont été capables de produire un nouveau cri d’alarme rapidement compris par leurs congénères.

Drone flights observed by West African green monkeys elicited responses distinct from those for known predators, but which were similar to calls the East African vervet monkey uses to warn against aerial predators, according to a @NatureEcoEvo study https://t.co/PbjroCgOOX pic.twitter.com/Udh3uIOUqq