Le transit des satellites Starlink de SpaceX capturé par l'astronome amateur Marco Langbroek, le 24 mai 2019. — MARCO LANGBROEK

A la queue leu-leu, ils forment ce que certains ont déjà surnommé le « train » de l’espace. A condition de savoir quand et où regarder, on peut voir à l’oeil nu, ou avec une paire de jumelles, les 60 micro-satellites lancés par SpaceX la semaine dernière. Et alors qu’Elon Musk compte en envoyer 12.000 autres pour compléter la flottille Starlink d’ici 2027, pour connecter chaque recoin de la Terre à un Internet à haut débit et à faible latence, les astronomes s’inquiètent de la pollution lumineuse et radio engendrée.

VIDEO! Prepare to be mind-blown!

The train of @SpaceX #Starlink satellites passing over Leiden, the Netherlands, some 25 minutes ago. Camera: WATEC 902H with Canon FD 1.8/50 mm lens. I was shouting when they entered FOV!@elonmusk https://t.co/xChLDH32uk — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) May 24, 2019

« Préparez-vous à être émerveillés », s’est enthousiasmé l’astronome amateur néerlandais Marco Langbroek, en capturant une vidéo du « train » de satellites, qui ont été déployés à 450 km d’altitude, et devraient atteindre à terme « une altitude opérationnelle de 550 km », selon SpaceX. Cette orbite basse est comparable à celle de la station spatiale internationale, très loin de celle des satellites en orbite géostationnaire à 36.000 km d’altitude.

« Une inquiétude légitime »

Si le spectacle est grandiose, il fait également peur. « Si SpaceX en lance 12.000, ils vont dépasser le nombre d’étoiles visibles », s’alarme un autre astronome amateur, Alex Parker.

I know people are excited about those images of the train of SpaceX Starlink satellites, but it gives me pause.



They’re bright, and there are going to be a lot of them.



If SpaceX launches all 12,000, they will outnumber stars visible to the naked eye. — Alex Parker (@Alex_Parker) May 25, 2019

De fait, on ne verra jamais 12.000 satellites à la fois. Ils vont se disperser et se situer sur des orbites différentes (entre 550 et 1.200 km) et ne croiseront pas l’horizon au même moment. Mais Jonathan McDowell, astronome au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, calcule qu’on pourrait « en voir jusqu’à 100 à l’oeil nu simultanément ». Selon lui, personne ne s’attendait à ce que les satellites soient aussi réfléchissants. Alors que SpaceX assure qu’il va les orienter pour minimiser le phénomène, l’astronome estime qu’il faudra plusieurs mois pour être fixé.

Starlink observations: experienced (to put it mildly) observer Bill Keel reports magnitudes varying from -2 to +7. https://t.co/5ENWlvdeTZ — Jonathan McDowell (@planet4589) May 27, 2019

Selon McDowell, « l’inquiétude est légitime ». Il ne s’agit pas que de pollution lumineuse. Avec une demi-douzaine de projets similaires (OneWeb et Amazon, notamment), des dizaines de milliers de micro-satellites pourraient perturber les observations des radiotélescopes au sol, sans parler du risque d’embouteillage en orbite basse pour de futurs lancements. « Ces projets assurent que tout ira bien, mais il faut que les autorités régulatrices se penchent sur ces questions », insiste le scientifique.