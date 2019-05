« Selon une étude sortie ces derniers jours, 36 % des Français de 18 à 24 ans seraient climatosceptiques ». Catherine Jeandel n’en revient toujours. Cette océanologue, qui scrute au quotidien les effets négatifs de l’activité humaine sur la planète, a failli tomber de sa chaise en lisant les résultats de cette étude d’opinion.

Un élément qui vient conforter le choix de l’université fédérale de Toulouse, dont elle est la présidente académique, de créer d'Exploreur. Face aux contre-vérités qui pullulent ces dernières années sur la toile et qui prennent le pas souvent sur la réalité, ce site va diffuser les connaissances scientifiques issues des études des 45 laboratoires et structures de recherche de Midi-Pyrénées.

Loin des croyances populaires nées sur les fonts baptismaux des fake news, le credo de ce nouvel outil sera : les faits, rien que les faits.

