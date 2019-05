« Les 60 premiers satellites Starlink de SpaceX chargés dans le carénage d’une des fusées Falcon. Ajustement serré. » C’est avec ce message sur Twitter qu’ Elon Musk a dévoilé une photo des 60 premiers satellites Starlink que sa société souhaite envoyer dans l’espace afin d’améliorer l’accès à Internet. La fusée, qui enverra ces satellites en orbite, devrait décoller ce mardi ou ce mercredi, indique le Huffington Post.

L’objectif d’Elon Musk est d’améliorer la connexion globale à Internet, notamment dans les régions du monde qui ne bénéficient pas encore de cette technologie. Pour ce faire, SpaceX compte envoyer au total 12.000 satellites à basse altitude dans les prochaines années.

Much will likely go wrong on 1st mission. Also, 6 more launches of 60 sats needed for minor coverage, 12 for moderate.