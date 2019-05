Le squelette du plus grand Tyrannosaurus Rex du monde, le 12 mai 2018 à Milan. — Alberto Cattaneo / IPA/SIPA

Tous les tyrannosaures n’étaient peut-être pas aussi effrayants que les héros de Jurassic Park. Deux fossiles découverts aux Etats-Unis par des paléontologues ont permis d’identifier une nouvelle espèce, Suskityrannus hazelae, rapporte Sciences et Avenir mardi. Cette découverte confirme l’hypothèse scientifique selon laquelle des tyrannosaures de taille intermédiaire ont existé.

A @vtgeosciences paleontologist and team of international scientists have named and identified a new relative of the Tyrannosaurus rex, from fossil remains discovered by our paleontologist at age 16. 😱 🦖 #TinyArmsBigDiscovery 👉 https://t.co/Fqw5P2zZjt pic.twitter.com/KcgLMxMQc9 — Virginia Tech (@virginia_tech) May 6, 2019

Les deux spécimens ont été mis à jour dans le bassin de Zuni, au Nouveau-Mexique. Il s’agit de squelettes fossiles de dinosaures juvéniles, « particulièrement bien conservés », datés d’environ 92 millions d’années, selon le magazine scientifique.

Leur crâne mesure une trentaine de centimètres de long et bien qu’ils soient jeunes, les paléontologues estiment qu’une fois adultes, ces deux dinosaures étaient bien plus petits que leurs cousins du Crétacé comme le T.Rex. Ce dernier pouvait mesurer 12 mètres de long pour 4 de haut, et dépasser les 6 tonnes.

Même de taille bien plus modeste, le suskityrannus « devait être un dangereux prédateur », écrit Sciences et Avenir. « Ses membres inférieurs étaient particulièrement bien affûtés et autorisaient des courses rapides et sa mâchoire avait une force particulièrement élevée ». Les deux fossiles découverts outre-Atlantique sont plus précisément décrits dans un article de la revue Nature Ecology & Evolution.