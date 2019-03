« Bon amerrissage de Dragon confirmé ! » La nouvelle capsule Crew Dragon de SpaceX, lancée samedi dernier du centre spatial Kennedy en Floride, a amerri vendredi avec succès dans l’océan Atlantique, après avoir passé plus de six jours dans l’espace.

Les images en direct de la Nasa ont montré l’ouverture sans accroc des parachutes, avec un amerrissage à environ 370 km des côtes de Floride à 8h45 (heure locale), soit à l’heure prévue. « Dragon est revenue sur la planète Terre, elle est de retour à la maison », a annoncé la commentatrice de SpaceX dans la retransmission en direct.

Successful splashdown of the #CrewDragon right on time at 8:45 a.m. ET. pic.twitter.com/0qHhHzD4Js

Dragon s’était amarrée dimanche à la Station spatiale internationale, avant de s’en détacher tôt ce vendredi matin. Sa mission visait à démontrer la fiabilité et la sûreté du véhicule, que des astronautes américains doivent utiliser d’ici la fin de l’année pour se rendre à l’ISS.

Seul un mannequin était à bord pour ce test. Le premier vol habité à bord de Dragon est prévu officiellement en juillet avec deux astronautes, mais la date pourrait être reportée à plus tard cette année.

LIVE NOW: The final phases of @SpaceX's #CrewDragon flight test. A deorbit burn will place the spacecraft on its final reentry path into Earth's atmosphere, where it will be slowed by parachutes before splashing down in the Atlantic Ocean. Watch: https://t.co/svg0i6k4zi