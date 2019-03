Oeuvre d'art représentant le cerveau, exposée par le Grand Palais en 2018. — GINIES/SIPA

Le cerveau féminin et masculin sont légèrement différents, selon Christophe Rodo, doctorant au laboratoire de neurosciences cognitives d’Aix-Marseille université.

Ces différences s’expliquent par la génétique, mais aussi l’environnement des petites filles et des petits garçons.

« Le pouvoir attire les femmes, c’est comme ça, c’est dans leur cerveau ​archaïque ». En février 2011, sur le plateau d' «On n'est pas couché», Eric Zemmour crée la polémique avec cette phrase, qui sous-entend que de grandes différences subsistent naturellement entre les cerveaux masculins et féminins, et que celles-ci conditionnent les comportements de chacun. Doctorant au laboratoire de neurosciences cognitives au sein d’Aix-Marseille Université, Christophe Rodo revient pour 20 Minutes sur la question du cerveau féminin et masculin, à quelques jours de la semaine du cerveau.

Est-ce vrai qu’il existe un cerveau féminin et un cerveau masculin ?

Si la question est « Est-ce qu’il existe en moyenne des différences entre les cerveaux masculins et féminins ? », la réponse est oui. Il existe déjà des différences physiques. Le cerveau des hommes est plus gros que celui des femmes, tout comme la taille des hommes est plus importante. On observe en moyenne une différence de volume cérébral de 12 à 13 %.

On peut aussi continuer, en se demandant si avoir un plus gros cerveau signifie être plus intelligent. La réponse est oui. On a remarqué que, pour l’espèce humaine, la taille du cerveau est corrélée avec les bons résultats aux tests de quotient intellectuel. Mais la taille du cerveau n’explique que 10 % des résultats du QI, et on a montré qu’il n’y avait en moyenne aucune différence entre les hommes et les femmes à ces tests.

La taille est-elle l’unique différence ?

Les études montrent que certaines régions du cerveau sont plus développées chez les hommes que chez les femmes, et inversement. Ces différences pourraient s’expliquer par la pression de la société, par le biais de l’éducation. On n’éduque pas tout à fait de la même façon une fille et un garçon, on ne les gronde pas pareil, on ne leur propose pas les mêmes types d’activités. Cela aurait un impact sur le développement cérébral.

En effet, le fonctionnement cérébral n’est pas figé. On note ainsi une différence sur la zone dite des noyaux gris centraux, et notamment au niveau de l’amygdale, la zone des fortes émotions, qui est plus développée chez les hommes que chez les femmes. Mais de là à dire qu’ils traitent les mêmes émotions différemment, je ne ferai pas ce raccourci. C’est quelque chose de difficile à montrer et quantifier.

Aucune différence n’est donc liée aux caractéristiques biologiques de l’espèce humaine ?

En réalité, il est difficile de quantifier la part de facteurs génétiques de ceux liés à la société. On peut réaliser des expériences sur les bébés, mais ce que l’on va mesurer reste limité. On a réalisé une expérience où l’on confronte des hommes et des femmes à des objets en 3D. On leur soumet ensuite cinq photos. Parmi ces photos se trouve l’objet en 3D devant eux, mais sous un autre angle. Les autres photos représentent d’autres objets. Cette expérience peut être réalisée sur des bébés entre 3 et 5 mois, et elle montre que les garçons sont en moyenne plus précis et plus rapides pour reconnaître l’objet. Les différences sont très précoces, et, vraisemblablement, il y aurait là-dedans des prédispositions génétiques.

La génétique peut influencer certains comportements que je peux avoir, mais mon comportement peut lui-même avoir des conséquences sur mon cerveau. Les hommes et femmes n’ont pas un cerveau identique, en moyenne, mais il n’est pas non plus totalement différent. Cela pose dès lors une réflexion sur notre éducation. Faut-il éduquer les hommes et les femmes de la même manière, ou adopter une éducation différenciée pour leur permettre d’arriver à un même type de fonctionnement cérébral ?