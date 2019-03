L'arrimage entre la capsule Crew Dragon de Space X et l'ISS a eu lieu peu avant midi heure française. — NASA

La station spatiale internationale a un nouvel occupant depuis ce dimanche, et pas n’importe lequel. Ripley, un mannequin vêtu en astronaute, vient de réussir son premier vol à bord de la nouvelle capsule Crew Dragon de la société Space X.

Lancé du centre spatial Kennedy la veille, le vaisseau s’est arrimé à l’ISS à 11h51, près de 27 heures après avoir décollé du plancher des vaches.

Une arrivée en « douceur » selon les membres de la Nasa et de l’ISS. A 14h07, les trois astronautes présents au sein de l’ISS, Oleg Kononenko, Anne McClain et David Saint-Jacques, ont déverrouillé la porte de la capsule et pu pénétrer à l’intérieur.

Hatch is open! Crew Dragon will now spend 5 days at the @space_station pic.twitter.com/HA9iSWOBVE — SpaceX (@SpaceX) March 3, 2019

Cette première mission inhabitée est un test pour le transport futur d’astronautes depuis le sol américain.

SpaceX Crew Dragon has docked with International @Space_Station pic.twitter.com/CccsItLLvJ — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

Aujourd’hui, seules les vaisseaux russes Soyouz assurent ces liaisons vers l’ISS, les navettes spatiales américaines ayant pris leur retraite il y a huit ans après 135 vols.

.@SpaceX’s #CrewDragon spacecraft has a special passenger. Ripley, an anthropomorphic test device, has sensors to gather data about what astronauts flying aboard the spacecraft would experience during future missions. Tune in to see @Space_Station views: https://t.co/oJKHgK8eV7 pic.twitter.com/47rxOzxG7P — NASA (@NASA) March 3, 2019

Cette réussite de la société d’Elon Musk permet à la Nasa d’entrevoir un nouveau moyen de rallier l’ISS et d’être ainsi moins dépendant de l’agence spatiale russe.

Premier vol habité d’ici à la fin de l’année

Le premier vol habité de Crew Dragon doit avoir lieu d’ici à la fin de l’année avec à son bord deux astronautes de la Nasa, parmi lesquels Bob Behnken.

Unlike previous @SpaceX cargo missions to @Space_Station that required the robotic arm to get aboard, in a little less than 2 hours #Dragon2 will demonstrate autonomous docking! pic.twitter.com/NUteqa1BkQ — Bob Behnken (@AstroBehnken) March 3, 2019

La navette arrimée à l’ISS se détachera de l’ISS vendredi, pour un retour sur Terre où elle devrait atterir dans l’Atlantique.

D’ici là, les données enregistrées par Ripley lors de son voyage vont être auscultées pour déterminer si les voyages habités futurs au sein de Crew Dragon sont sans danger pour ses futurs occupants.