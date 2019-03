Lancement réussi de la capsule Dragon de SpaceX vers la Station spatiale internationale, le 2 mars 2019. — Jim WATSON / AFP

C’est parti. La nouvelle capsule pour astronautes Crew Dragon de SpaceX était en route ce samedi vers la Station spatiale internationale après un lancement réussi par une fusée Falcon 9 de la même société depuis la Floride. Il s’agit du premier vol d’essai de ce nouveau véhicule spatial.

SpaceX Crew Dragon recap https://t.co/MmQmctxRSo — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2019

Seul un mannequin a pris place à bord, dans une répétition générale du premier vol test habité, prévu d’ici à la fin de l’année avec deux astronautes de la Nasa.

Earth floats gently in zero gravity pic.twitter.com/XUH3KeDPVe — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2019

Onze minutes plus tard, la confirmation est venue de la salle de contrôle de la mission : « Dragon, séparation confirmée », déclenchant des acclamations au siège de SpaceX et au centre Kennedy.

Une semaine pour faire ses preuves

L’appareil a été placé en orbite et doit s’amarrer à l’ISS dimanche vers 11h00. Cinq jours plus tard, Dragon doit se détacher et réentrer dans l’atmosphère terrestre, pour retomber dans l’Atlantique, d’où elle sera ramenée à Cap Canaveral.

Le premier étage de la fusée a réussi samedi à revenir sur Terre, amerrissant sur une plateforme autonome à 500 km de la côte de Cap Canaveral, dans l’Atlantique. C’est la 35e récupération réussie d’un premier étage par SpaceX.