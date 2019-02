Le vaisseau spatial de Virgin Galactic a atteint 90 km d'altitude

Le vaisseau de la compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic a de nouveau franchi la frontière de l’espace. Le vaisseau effectuait un vol d’essai ce vendredi en Californie. Commandé par deux pilotes, SpaceShipTwo a atteint 89,9 km.

Le vaisseau avait franchi pour la première fois la limite arbitraire de 80 km en décembre (82,7 km), Richard Branson annonçant avec fanfare que c’était la première fois depuis la fin de la navette spatiale de la Nasa en 2011 qu’un appareil américain emmenait des humains dans l’espace. La convention internationale établit toutefois la frontière de l’espace plus haut, à 100 km, à la « ligne de Karman ».

Full confirmed stats from SpaceShipTwo's second trip to space pic.twitter.com/Av5iMCBoSt