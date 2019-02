Ce n’était sans doute pas le repas le plus appétissant de ce léopard de mer. En Nouvelle-Zélande, une clé USB a été retrouvée dans des excréments de l’animal, congelés par des chercheurs. A leur grande surprise, l’appareil fonctionnait encore et a dévoilé son contenu.

NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…

Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0