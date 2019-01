Dans la nuit de dimanche à lundi, une éclipse de Lune aura lieu, la seule visible en Europe en 2019 et la dernière d’ici 2022.

Les amateurs de phénomène céleste pourront l’observer à partir de 4h34. La Lune sera complètement dans l’ombre de la Terre à 5h40.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les férus d’astronomie et amoureux du ciel vont mettre leur réveil tôt, très tôt. Ce phénomène, qui se produit une à deux fois par an, n’est pas toujours visible depuis l’Europe. Il commencera cette fois à 4h34 pour s’achever à 7h51, heure française.

Ce moment où la Terre se situe exactement entre le Soleil et la Lune sera observable en particulier au début du phénomène et lorsque l’éclipse sera totale. Mais le jour étant levé aux alentours de 7h50, il ne sera pas possible de voir la sortie de l’ombre de la Terre.

L'éclipse lunaire aura lieu dans la nuit du 20 au 21 janvier 2019. - SOPHIE RAMIS, JONATHAN WALTER AFP

Ce sera la seule éclipse lunaire de l’année 2019. Pour en voir une autre, il faudra patienter jusqu’au 16 mai 2022.

Quel est le meilleur moment pour l’observer ?

Voir entrer la Lune dans l’ombre de la Terre est un moment magique. Elle va être mangée progressivement, même si on a l’impression que cela n’évolue pas. L’éclipse sera totale à partir de 5h40 et pendant presque une heure. Et elle offrira une couleur rouge sang, « car une partie des rayons du soleil sont déviés par l’atmosphère de la Terre, c’est ce qui donne cette teinte », explique Olivier Sanguy, médiateur à la Cité de l’espace.

C’est plus court que la grande éclipse de juillet dernier, la plus longue du 21e siècle puisqu’elle a été dans l’ombre complète de la Terre durant 103 minutes.

Vision dégagée à l’ouest

Pour bien observer l’éclipse depuis son balcon ou son jardin, il faudra avoir une vue dégagée à l’ouest. « Il faut regarder à 38° de hauteur, sachant qu’à 45° on se trouve à mi-chemin entre le zénith et l’horizon. Au moment de son éclipse totale, à 5h40, elle ne sera plus qu’à 26° », précise Olivier Sanguy.

Si jamais un immeuble se trouve dans cet axe-là, il sera difficile de le faire abattre d’ici dimanche pour avoir une vue dégagée. Il est donc conseillé de monter sur un point haut ou de se trouver un jardin de repli. Et pour ceux qui ne savent pas où se situe exactement l’ouest, pas de panique. A défaut de boussole léguée par papy, tous les smartphones ont aujourd’hui cette fonction disponible sous forme d’application téléchargeable.

Pas de lunettes, au contraire

« Contrairement aux éclipses de Soleil, il n’y a aucun risque sur le plan de la vision. Et on n’a pas besoin forcément d’instrument pour l’observer », assure Olivier Sanguy.

Le seul point sensible pour profiter de ce phénomène céleste gratuit, c’est celui de la météo. En juillet dernier, les nuages avaient gêné les premières minutes de l’éclipse, avant que le ciel se dégage. Cela peut être le cas aussi de la pollution.

Voir l’éclipse à plusieurs ou depuis son canapé

Pour ceux qui veulent partager ce moment cosmique, ou en apprendre un peu plus sur ces phénomènes, des clubs d'astronomie proposent un peu partout des animations autour de l’éclipse. Pour ceux qui sont frileux ou n’ont pas la force de se lever tôt, pas de panique. Il existe une chaîne YouTube où l’éclipse sera diffusée en live.

Beatrice Colin