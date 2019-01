C’est un phénomène aussi rare qu’enchanteur. Un disque de glace de près de 100 mètres de diamètre s’est formé sur une rivière du Maine, dans le nord-est des Etats-Unis. Entraîné par un tourbillon, il tourne lentement comme un tourniquet glacé, pour le plus grand plaisir des canards du coin.

Westbrook, Maine Ice Disk - Presumpscot River from City of Westbrook, Maine on Vimeo.

Alors que la température du l'air oscille entre -13 et 3°C, la structure s'est formée ce lundi. La responsable communication de la ville de Westbrook, Tina Radel, a filmé ces images spectaculaires via un drone. Vue du ciel, la structure ressemble à la pleine Lune, même si certains veulent évidemment y voir un coup des extraterrestres.

Honestly the best part of this ice disk are the ducks taking a ride on it 😂❤️🦆 pic.twitter.com/0Lz9qlUHaW