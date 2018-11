La définition du kilogramme vient de changer

Adieu «grand K» ! La Conférence générale des poids et mesures (CGPM) a acté vendredi à Versailles à l'ouest de Paris, un nouveau système de mesure internationale, indépendant de tout objet physique.

«Aujourd'hui, lors d'une décision historique, des représentants de 60 pays ont voté en faveur d'une redéfinition du Système international d'unités (SI), modifiant ainsi à tout jamais la définition mondiale du kilogramme, de l'ampère, du kelvin et de la mole», a annoncé dans un communiqué le Bureau international des poids et mesures (BIPM). Ce vote a été accueilli par une standing ovation.

Today, in a landmark decision, representatives from 60 countries voted to redefine the SI, changing the world’s definition of the kilogram, ampere, kelvin and mole, forever! #SIRedefinition pic.twitter.com/AUHV90wHi8