L'être humain marchera sur Mars d'ici 25 ans, estime la Nasa

Si deux robots se sont déjà posés sur le sol martien, aucun être humain n’a encore foulé la planète rouge à cause de la complexité d’une telle mission. Mais la Nasa pense y arriver. L’agence spatiale américaine a même fixé une date : l’Homme devrait marcher sur Mars aux alentours de 2043, soit moins de cent ans après l’atterrissage sur la Lune en 1969.

Spoke @PressClubDC on the "Becoming Martians" panel this morning. Great panel with Dave Hodes, Janet Ivey @JanetsPlanet, Jim Garvin, and Rick Davis. Thx to Nat'l Press Club for invitation. We will reach Mars--after learning at moon and asteroids. https://t.co/UPqMUJfylS pic.twitter.com/RskDTpdBdG