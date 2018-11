Russie: L'échec du lancement de la fusée Soyouz est dû à une «déformation» à l'assemblage

Décollage de la fusée Soyouz à Baïkonour, le 11 octobre 2018. — Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Les conclusions de la commission d’enquête sur l’accident du Soyouz ont été rendues publiques ce jeudi. L’échec du lancement d’une fusée Soyouz vers la Station spatiale internationale (ISS) est ainsi dû à une « déformation » d’un capteur lors de l’assemblage de la fusée au cosmodrome de Baïkonour.

Le dysfonctionnement qui a causé l’accident est dû à « la déformation de la tige du capteur » lors de son « assemblage au cosmodrome de Baïkonour », a annoncé lors d’une conférence de presse Oleg Skorobatov, l'un des responsables de cette commission formée après l’accident qui avait contraint en octobre les deux spationautes à revenir sur Terre.

Oleg Skorobatov a également appelé jeudi à un « contrôle répété » de ces capteurs et a assuré avoir « écarté » l’hypothèse que ces problèmes puissent venir de l’usine où ils ont été fabriqués. Il a ajouté que les prochaines fusées Soyouz devant décoller de Baïkonour et du cosmodrome français de Kourou (Guyane), où Arianespace en utilise, seront « révisées ».

Les fusées Soyouz demeurent « les fusées les plus fiables » existantes

De son côté, Dmitri Baranov, responsable de l’entreprise RKK Energia qui conçoit et produit les vaisseaux spatiaux Soyouz, a assuré que les fusées Soyouz demeurent « les fusées les plus fiables » existantes. En dépit de cet accident, et d’une série de problèmes techniques qui ont troublé l’image au secteur spatial russe, les fusées Soyouz conservent en effet un taux particulièrement élevé de lancements réussis. En outre, le système de sécurité qui a permis le retour en vie des deux astronautes en octobre a parfaitement foncionné.

Les responsables russes qui se sont exprimés ce matin ont promis de punir les coupables de cet échec embarrassant pour le secteur spatial russe et de s’assurer de la qualification du personnel du cosmodrome.