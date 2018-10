VIDEO. Le 29 octobre 1998, John Glenn devenait l'astronaute le plus âgé de l'histoire

John Glenn, lors d'une séance d'entraînement avant son départ pour l'espace le 29 octobre 1998 — CNP/AdMedia/SIPA

John Glenn a inscrit son nom dans l’histoire deux fois. Lorsqu’il embarqua à bord de la navette spatiale Discovery le 29 octobre 1998, il avait 77 ans et devenait l’astronaute le plus âgé de l’histoire. Un record vieux de 20 ans et encore inégalé. Mais trente-six ans auparavant, le 20 février 1962, il fut le premier Américain à effectuer un vol orbital autour de la Terre, quelques mois après le tout premier humain dans l' espace, le Russe Youri Gargarine.

Les exploits de John Glenn ont été portés à plusieurs reprises au cinéma. Dans L’Etoffe des héros, joué par Ed Harris, ou encore dans le très récent First Man. Une étoile !