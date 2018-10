Chine: Bientôt une Lune artificielle pour remplacer les lampadaires?

AU SECOURS? Cette Lune artificielle pourrait être mise en orbite dès 2020 et remplacer les lampadaires de la ville avec à la clé des économies financières et énergétiques… mais aussi probablement bien d’autres conséquences moins sympas…

La ville de Chengdu pourrait remplacer ses lampadaires par une Lune artificielle (illustration). — CHINE NOUVELLE/SIPA

C’est une drôle ou dangereuse -on ne sait pas encore bien- idée pour se passer des bons vieux lampadaires. La ville de Chengdu (Chine) envisage d’utiliser une lune artificielle envoyée dans l’espace pour fournir un éclairage la nuit, rapporte le site Science Post, jeudi 18 octobre

Grâce à ce dispositif, la cité aux 14 millions d’habitants consommerait moins d’énergie et ferait donc un geste pour l’environnement mais aussi pour la bonne santé de ses finances. Car en cinq ans, une économie de 20 milliards de yuans (environ 2,5 milliards d’euros) pourrait être réalisée. D’après People’s Daily, le lancement du satellite est pour l’instant prévu en 2020.

Eclairer une zone d’un diamètre de 10 à 80 km

Cette source lumineuse, huit fois plus intense que celle de la Lune, permettrait d’éclairer une surface d’un diamètre allant de 10 à 80 kilomètres. L’engin serait déjà en test depuis plusieurs années, a indiqué la semaine dernière Wu Chunfeng, président de Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute Co (Casc), une entreprise spécialisée dans la recherche spatiale.

Kang Weimin, à la tête de l’Institut de technologie d’Harbin (Chine), a précisé que « la lumière émise par le satellite est similaire à celle qui émane de la Lune à la tombée de la nuit ». Une tentative réponse à celles et ceux qui s’interrogent sur l’impact de ce type d’éclairage nocturne sur le rythme de vie des animaux de la région. On n’est pas obligés d’être rassurés.