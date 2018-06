Découverte prometteuse dans la quête de la vie sur Mars

Mettons tout de suite les choses au clair: la découverte ne prouve pas qu'il y a, ou qu'il y a eu, de la vie sur Mars. Mais il s'agit d'une avancée dans l'étude de traces de vie potentielles sur la planète rouge.

#BREAKING @NASA news! @MarsCuriosity rover found organic molecules on Mars! While this doesn’t mean that we’ve found concrete evidence of life on Mars, it is a good sign in our continuing search. We’re sending the Mars 2020 rover to dig deeper! https://t.co/sU0wYlkZSu