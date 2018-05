VIDEO. Alan Bean, le quatrième homme à avoir marché sur la Lune, est mort

Il avait été précédé par Neil Amstrong, Buzz Aldrin et Pete Conrad. L’astronaute Alan Bean, le quatrième homme à avoir marché sur la Lune, est mort samedi dans le sud des Etats-Unis après être brusquement tombé malade quelques semaines auparavant, a annoncé sa famille dans un communiqué diffusé par la Nasa.

We remember Apollo 12 astronaut Alan Bean, who walked on the Moon in 1969, commanded the second Skylab crew in 1973 and went on in retirement to paint the remarkable worlds and sights he had seen like no other artist.



