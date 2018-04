Des chercheurs ont déterminé que la planète Uranus sent l’œuf pourri

Si l’on pouvait sentir les odeurs dans l’espace, Uranus remporterait peut-être le titre de la planète qui sent le plus mauvais. Des chercheurs ont étudié la composition de l’atmosphère de l’avant-dernière planète du système solaire. Leur conclusion ? Uranus sent l’œuf pourri.

Le mystère planait sur la composition des nuages de l’atmosphère d’Uranus. Dans cette étude publiée lundi dans la revue Nature Astronomy, les chercheurs ont annoncé avoir trouvé du sulfure d’hydrogène en grande quantité dans l’atmosphère de la géante glacée. Ce gaz, présent sur Terre, présente une odeur caractéristique d’œuf pourri. On le retrouve dans les émanations des volcans, des sources chaudes ou du gaz naturel.

Detection of H2S gas over Uranus' main cloud deck gives insight into cloud composition as well as the sulphur/nitrogen ratio of the interior, by Patrick Irwin et al.: https://t.co/zLiBChCcPv with N&Vs by Imke de Pater: https://t.co/gESeDaUN6L pic.twitter.com/q3Tc14OI91