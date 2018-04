Le lancement du télescope «découvreur de planètes» de la Nasa est reporté

Annoncé pour lundi, le départ de TESS accuse un certain retard. Le groupe américain SpaceX a annoncé lundi le report du lancement d’un nouveau télescope de la Nasa, afin de vérifier les systèmes de navigation de sa fusée. Cet engin, conçu pour rechercher des planètes d’une taille comparable à celle de la Terre et susceptibles d’abriter la vie, doit être lancé mercredi.

Prochain lancement : la prochaine fenêtre de lancement sera mercredi pour le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), qui doit être propulsé dans l’espace par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis Cap Canaveral, en Floride.

.@NatGeoChannel's #OneStrangeRock asked: does life exist elsewhere in the universe? To date, we've confirmed over 3K planets outside our solar system! How many are capable of supporting life & which are inhospitable? Learn about these distant worlds: https://t.co/GjyNd9KZpR pic.twitter.com/DdREZsjDoA