VIDEO. Spectaculaire visite guidée de la Lune en 4k

La Nasa a compilé une vidéo grâce aux images et aux données de la sonde Lunar reconnaissance orbiter...

Vue de la Mare Orientale de Lune capturée par la sonde Lunar reconnaissance orbiter. — NASA

La Lune comme si vous y étiez. La Nasa nous offre une visite spectaculaire de notre satellite, avec une vidéo à couper le souffle disponible en ultra-HD. Pour en profiter pleinement, il faut un téléviseur ou un moniteur 4K (mais ça reste très joli sur un smartphone en 1440p ou sur un simple écran 1080p).

La sonde Lunar reconnaissance orbiter capture des images spectaculaire de la Lune depuis 2009 et devrait permettre, à terme, de choisir le lieu idéal pour établir une base lunaire. Pôle Sud, Mare orientale, cratère de Tycho… La vidéo explore une demi-douzaine de lieux emblématiques. Pour les théoriciens du complot, on voit même l’atterrisseur et le petit robot de la mission Apollo 17. Ça donne envie de prendre son billet.