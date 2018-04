VIDEO. Et si vous réserviez votre hôtel pour vos vacances dans l'espace?

Orion Span veut lancer le premier hôtel luxe de l'espace, la Station Aurora. — Orion Span/Cover Images/SIPA

S’envoyer en l’air avec vue sur la Terre pendant 12 jours, c’est possible, et cela vous coûtera seulement 9,5 millions de dollars (7,7 millions d’euros) ! Pour cela, vous avez seulement à réserver votre chambre au sein de la station Aurora, et à verser… 80.000 dollars (presque 65.000 d’euros) en gage de caution.

Cette offre a été dévoilée par la start-up américaine Orian Span, qui espère ainsi récolter rapidement des fonds pour mettre sa station en orbite.

En 2001, le premier touriste de l’espace, le milliardaire américain Dennis Tito, avait déboursé la somme de 20 millions de dollars pour passer sept jours à bord de la station spatiale internationale (ISS), vol en Soyouz inclus. La preuve que le tourisme de l’espace se « démocratise », grâce notamment aux offres de Richard Branson (Virgin Galactic), Elon Musk (Tesla, SpaceX) ou encore Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin).

L’hôtel « Aurora Station » devrait accueillir ses premiers clients dès 2022. Enfin, si les délais sont respectés. En effet, le voyage dans l’espace peut connaître de petits retards à l’allumage : en février 2013, Dennis Tito (encore lui), avait pour projet d’envoyer un homme et une femme autour de mars pour… janvier 2018. Vous avez dit « raté » ?