VIDEO. Guyane: Il y a 50 ans, la première fusée française décollait de la base de Kourou

Photo prise le 09 avril 1968 au centre spatial de Kourou (Guyane française), du lancement de la première fusée Véronique. — AFP PHOTO / CNES

Elle a été la première d’une longue série. Le 9 avril 1968, une fusée Véronique décollait pour la première fois du Centre spatial guyanais (CSG).

Mise en service en 1968, la base de Kourou, en Guyane, a ensuite été au centre de l'aventure spatiale française puis européenne. D’abord avec le développement du programme Ariane dès 1979, et de ses cinq et bientôt six générations de lanceurs successives, puis avec l’arrivée des fusées Soyouz via un accord russo-européen depuis 2011, et de la fusée italo-européenne Vega, lancée dès 2012.

Prochaine étape de l’aventure : le lancement d’Ariane 6, prévu en juillet 2020.