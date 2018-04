Scandale? Des scientifiques planchent sur un fromage affiné en quelques jours

Illustration d'une cave d'affinage de fromage Comté, ici à Ambierle. — PHILIPPE MERLE / AFP

Des chercheurs de Rennes ont décortiqué le processus de fabrication du fromage.

Ils ont trouvé un moyen de l’affiner en quelques jours seulement.

Les résultats de leurs travaux sont présentés au 10e Cheese Symposium à Rennes.

Des industriels se sont déjà montrés intéressés.

Oubliez le Comté affiné dans des caves pendant des années (Comté, Comté, Comté comme le disait la publicité). A Rennes, des scientifiques de l’unité Science et technologie du lait et de l’œuf travaillent sur un fromage du futur qui serait prêt à consommer en quelques jours seulement. Ces chercheurs de l’Inra (Institut national de la recherche agronomique) ont mis au point une technique permettant d’affiner un camembert en trois à quatre jours. Scandale au pays du fromage qui pue ?

Voilà des années qu’il planche sur le sujet. « Faire un fromage, c’est long et coûteux. Il faut éliminer l’eau du lait, le saler puis l’affiner. Tout ça prend des semaines », rappelle Gilles Garric. Ce chercheur de l’Inra Bretagne a décortiqué le processus de fabrication pour pouvoir l’accélérer. Il va le présenter ce jeudi dans le cadre du 10e Cheese Symposium organisé à Rennes. « Nous avons identifié les molécules qui donnent les arômes à chacun des fromages et nous les avons isolées. Ensuite, on fait un assemblage, un peu comme un parfumeur ou un chef cuisinier », poursuit le scientifique.

« On n’obtiendra jamais le même aspect. Mais on aura l’arôme. »

En clair, plutôt que de laisser l’air ambiant donner au camembert sa croûte légendaire, les chercheurs « injectent » directement le goût du claquos dans leur produit laitier. Et en quatre jours, le tour est joué. « On n’obtiendra jamais le même aspect ou la même texture. Mais on aura l’arôme », poursuit le scientifique.

Si l’on peut légitimement s’interroger sur l’intérêt de ces travaux, les industriels du secteur semblent moins regardants. Trois d’entre eux ont déjà exprimé un vif intérêt pour cette technique accélérée. « Il ne s’agit pas de faire de la concurrence à la méthode traditionnelle mais d’apporter une application complémentaire, pour le fromage à usage industriel qui orne les pizzas par exemple ». Son compère Romain Jeantet va plus loin. Pour ce chercheur de l’Inra, « l’AOP (appellation d’origine protégée), c’est triste, ça fige la production. Les techniques ont évolué, la qualité du lait aussi, il faut s’adapter », estime le scientifique.

La mozzarella, championne du monde

Les travaux des chercheurs rennais pourraient aussi intéresser certains pays comme la Chine et l’Australie, où le savoir-faire n’est pas aussi ancré dans la tradition.

« En France, 50 % du fromage est consommé hors plateau », argumentent les chercheurs. Dans des plats préparés, en salade ou sur des pizzas, la mozzarella est la variété la plus consommée au monde, devant le cheddar.