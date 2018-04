Située à plus de 9 milliards d’années-lumière, Icare est l’étoile la plus lointaine jamais observée

Les spécialistes de la Nasa ont annoncé avoir observé l’étoile la plus lointaine jamais découverte. L’astre est éloigné de la Terre de 9,3 milliards d’années-lumière, soit une distance 100 fois supérieure aux autres astres étudiés jusque-là, hors supernovæ, explique une étude publiée lundi dans Nature.

Le corps céleste a été officiellement baptisé MACS J1149 + 2223 Lensed Star-1 mais a aussi reçu le surnom d’Icare.

More than halfway across the universe, an enormous blue star nicknamed Icarus is the farthest individual star ever seen. Using gravitational lensing, Hubble was able to pinpoint this faraway star and set a new distance record: https://t.co/eylSuu296c pic.twitter.com/DxbV3YCQNr