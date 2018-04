La station spatiale chinoise globalement détruite au-dessus du Pacifique sud

Ça y est, c’est fait ! La station spatiale chinoise Tiangong-1 a été globalement détruite lors de sa rentrée dans l’atmosphère lundi vers 00h15 GMT au-dessus de la partie centrale du Pacifique sud, a annoncé le CMSEO, le bureau chinois chargé de la conception des vols spatiaux habités.

China's Tiangong-1 space lab re-entered Earth's atmosphere about 8:15p.m. ET over the South Pacific Ocean, China's space agency says https://t.co/mdavSVbNYG pic.twitter.com/7LL4GiQplx