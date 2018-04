Pulvérisée, la station spatiale chinoise achève sa course dans le Pacifique

Ça y est, c’est fait ! La station spatiale chinoise Tiangong-1 s’est désintégrée lundi en plein vol alors qu’elle regagnait la Terre au-dessus du Pacifique, au terme de deux années d’évolution incontrôlée en orbite.

China's Tiangong-1 space lab re-entered Earth's atmosphere about 8:15p.m. ET over the South Pacific Ocean, China's space agency says https://t.co/mdavSVbNYG pic.twitter.com/7LL4GiQplx