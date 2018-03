Station spatiale chinoise: Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête?

Tiangong-1, le premier laboratoire chinois en orbite depuis septembre 2011 serait hors de contrôle selon les spécialistes et s'écraserait en 2017. — HAP/Quirky China News //REX/SIPA

La station spatiale chinoise Tiangong-1 va entrer dans l'atmosphère terrestre ce week-end.

Pour Marie-Anne Clair, directrice des systèmes orbitaux du Cnes, il n'y a aucun risque.

C’est une peur millénaire : voir un jour le ciel nous tomber sur la tête. Une station spatiale chinoise, Tiangong-1, s’apprête à entrer de manière incontrôlée dans l’atmosphère terrestre ce week-end, selon les prévisions de l’Agence spatiale européenne (Esa).

Des débris de l’engin, actuellement à moins de 200 km de la Terre, pourraient s’écraser sur le territoire français. Faudra-t-il passer ces prochains jours les yeux en l'air pour les éviter? On en discute avec Marie-Anne Clair, directrice des systèmes orbitaux du Cnes, l’agence spatiale française, qui surveille depuis Toulouse la chute de la station.

Comment expliquer cette chute incontrôlée ?

Lancée en septembre 2011, Tiangong-1, dont le nom signifie « Palais céleste », est la première station spatiale lancée par les Chinois. Comment imaginer que le contrôle ait été perdu?

« Il faut leur demander. Nous ne sommes pas impliqués dans le design des stations chinoises. En occident, des systèmes de redondance permettent de se mettre à l’abri des anomalies. Ce qui est certain, c’est qu’ils ont perdu le contrôle. Mais il faut toutefois relativiser le statut spectaculaire de la chose », explique Marie-Anne Clair.

Que va-t-il se passer ?

La station spatiale est actuellement en orbite et tourne autour de la Terre (vous pouvez la suivre ici). « Elle n’est pas encore en phase de rentrée. Ca veut dire qu’elle est sur une orbite stable qui descend. Quand elle va entrer dans l’atmosphère, elle va atteindre une centaine de kilomètres et chauffer par frottements avec l’atmosphère, ce qui va entraîner sa dislocation. Une grande partie, 80-90 % va se consumer et se transformer en poussière », poursuit la scientifique. Des parties devraient résister à ce processus et retomber sur la Terre.

Où et quand les débris vont-ils tomber ?

La zone sur laquelle les débris sont susceptibles de retomber est très vaste, entre « +42,7 degrés et -42,7 degrés » de latitude. Le sud de l’Europe pourrait être touché. En France, seule la région de Perpignan, la Corse et les territoires d’Outre-mer sont potentiellement concernés. « Nos dernières prévisions tablent sur une tombée des débris le 1er avril au matin ou le 31 mars très tard dans la nuit ».

La fenêtre d'estimation, encore fortement variable, du Bureau Débris spatiaux de l'ESA prévoit la rentrée atmosphérique de #Tiangong1 entre le 31 mars au matin et le 1er avril après-midi (heure UTC). Image radar via @Fraunhofer_FHRe. https://t.co/n2aZFPBTvm pic.twitter.com/DXs6BZ5bne — ESA France (@ESA_fr) March 28, 2018

Existe-t-il un risque de recevoir un morceau sur la tête ?

« L’essentiel sera réduit en poussières. D’autres objets de volume comparable à la station, des étages de lanceurs ou des satellites, sont actuellement en orbites et rentreront sur Terre. Rien qu’en 2016, on a eu 250 rentrées d’objets pour une masse totale de 50 tonnes. Tous ont brûlé et aucun n’a entraîné de dommage au sol, encore moins humain », avance Marie-Anne Clair. « Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. L’eau occupe 70 % de la planète, et si on ajoute les territoires inhabités, les probabilités sont très faibles. »

Le risque d’être touché par un débris spatial serait de 1 sur plus de 1.000 milliards, d’après un expert cité par l’AFP. Soit dix millions de fois moins que le risque d’être touché annuellement par la foudre. Nous voilà rassurés.