Station spatiale chinoise Tiangong-1: La date de son impact sur Terre est désormais connue

La fin du feuilleton de la station spatiale chinoise Tiangong-1 est proche. Après son lancement en 2011, l’agence spatiale chinoise en a perdu le contrôle depuis fin 2016. Mais, l'Agence spatiale européenne a enfin réussi à déterminer, à quelques jours près, la date à laquelle ce « palais céleste » va toucher terre. Nul ne sait encore où se situera l’impact de ce cylindre de 8,5 tonnes.

#Tiangong1 forecast for 26 March from ESA's Space Debris Office: The estimated reentry window remains from 30 March to 2 April; this is highly variable https://t.co/vaovwQZBoy pic.twitter.com/Kz1tK5B4lb