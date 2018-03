VIDEO. Stephen Hawking sera enterré à côté de Newton à l'abbaye de Westminster

Il reposera aux côtés des plus grands, parmi ses pairs. L’astrophysicien britannique Stephen Hawking sera inhumé à l’abbaye de Westminster à Londres, au côté d’un autre géant des sciences, Isaac Newton, a indiqué mardi un porte-parole de l’abbaye, sans donner de date.

