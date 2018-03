VIDEO. Une station spatiale chinoise pourrait bientôt s'écraser en France!

La station spatiale Tiangong-1 — STR / AFP

Selon une information du Parisien, des débris de la station spatiale chinoise Tiangong-1, lancée en 2011, pourraient s’écraser sur Terre entre le 29 mars et le 6 avril. D’après l’agence spatiale européenne, ces débris pourraient s’écraser dans une large zone qui inclue l’Australie, l’Inde, l’Afrique, les Etats-Unis mais aussi la France, et plus particulièrement, concernant l’Hexagone, la Corse, les régions de Toulon, Perpignan et Lourdes.

Le quotidien précise qu’il est possible de suivre en temps réel la progression de cette station spatiale chinoise ici.