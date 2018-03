QUIZ. Connaissez-vous bien la vie de l'astrophysicien Stephen Hawking?

Stephen Hawking — CHINE NOUVELLE

Il avait consacré sa vie à un but : « comprendre complètement l’univers, pourquoi il est comme il est, et pourquoi il existe ». Stephen Hawking est mort mercredi à l’âge de 76 ans. L’astrophysicien britannique, cloué à son fauteuil par une maladie dégénérative paralysante depuis ses 21 ans, a consacré sa vie à percer les secrets de du cosmos et à populariser l’astrophysique, au point d’en devenir une star. 20 Minutes vous a concocté un quiz sur son parcours et ses travaux. A vous de jouer.