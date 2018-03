VIDEO. L'astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort à 76 ans

Stephen Hawking à Cambridge, le 19 septembre 2013. — ANDREW COWIE / AFP

A ses 21 ans, les médecins ne lui donnaient que quelques années à vivre. L’éminent astrophysicien britannique Stephen Hawking, qui a consacré sa vie à percer les secrets de l’univers, est mort mercredi à l’âge de 76 ans, ont annoncé ses enfants.

>> Une vie passée à percer les secrets de l’univers

Son génie scientifique et son handicap physique caractéristique avaient fait de lui une personnalité mondialement connue. Son travail s’est concentré sur le rapprochement de la théorie de la relativité et de la théorie des quantas pour tenter d’expliquer la création de l’Univers et son fonctionnement. Il avait publié en 1988 l’ouvrage de vulgarisation Une brève histoire du temps, vendu à plus de neuf millions d’exemplaires.

A star just went out in the cosmos. We have lost an amazing human being. Stephen Hawking fought and tamed the cosmos bravely for 76 years and taught us all something importantabout what it truly means to celebrate about being human. I will miss him. — Lawrence M. Krauss (@LKrauss1) March 14, 2018

« Nous sommes profondément attristés par la mort aujourd’hui de notre père adoré », ont déclaré ses enfants, Lucy, Robert et Tim, dans un communiqué publié par l’agence britannique Press Association. « C’était un grand scientifique et un homme extraordinaire dont l’œuvre et l’héritage vivront encore de nombreuses années », ont-ils écrit.

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) March 14, 2018

Atteint de la maladie de Charcot depuis les années 1960

Stephen Hawking avait défié les prédictions selon lesquelles il n’avait que quelques années à vivre après avoir développé très jeune, en 1964, une maladie neurodégénérative paralysante, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot.

La maladie l’avait progressivement privé de mobilité et confiné à un fauteuil roulant, presque complètement paralysé et incapable de parler sauf à travers son emblématique synthétiseur vocal.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) March 14, 2018

We lost a great one today. Stephen Hawking will be remembered for his incredible contributions to science – making complex theories and concepts more accessible to the masses. He’ll also be remembered for his spirit and unbounded pursuit to gain a complet…https://t.co/z1du859Gy2 — Satya Nadella (@satyanadella) March 14, 2018

« Son courage et sa ténacité, son génie et son humour, ont inspiré des gens à travers le monde », ont souligné ses enfants. « Il avait déclaré un jour "Cet univers ne serait pas grand-chose s’il n’abritait pas les gens qu’on aime". Il nous manquera toujours ».