VIDEO. Airbus dévoile (enfin) les images de la première sortie de son taxi volant de science-fiction

« Voir, c’est croire. » C’est en se fiant à cet adage millénaire qu’Airbus a – enfin – posté ce jeudi les images du premier vol d’essai de son fameux taxi volant, qui répond au nom de code de Vahana.

Le constructeur avait déjà annoncé la réussite de cette sortie qui a eu lieu le 31 janvier 2018 à Pendleton​, dans l’Etat américain de l’Oregon. On savait déjà donc que ce vol stationnaire précédé d’un décollage vertical avait été assez furtif puisqu’il a duré 53 secondes en tout. Mais maintenant, les amateurs d’aéronautique ou fans de technologies futuristes peuvent juger l’exploit sur pièce grâce au montage vidéo léché posté par le constructeur ce jeudi.

Zach Lovering, le chef du projet Vahana, annonce que durant cet essai, l’engin électrique a dépensé 8 % de ses batteries.

