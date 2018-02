Espace: Airbus va arrimer un super labo à l'ISS et le louer (à qui voudra)

La plateforme Bartolomeo doit prendre le chemin de l'ISS en mai 2019. — Airbus Defence and Space

L'heure du business a sonné pour la Station spatiale internationale (ISS).

L’Agence spatiale européenne et Airbus vont y installer une plateforme commerciale.

Des entreprises pourront la louer pour y mener des expériences en orbite.

Certains ont enterré trop vite la vieillissante Station spatiale internationale (ISS). Le plus haut laboratoire de l’univers - en l’état des connaissances - ne sert pas qu’à prendre de magnifiques photos ou d’antichambre pour un voyage sur Mars. Il a aussi un potentiel commercial. Qui n’a échappé ni à l' Agence spatiale européenne (ESA), ni à Airbus.

Frère cadet de Christophe Colomb

Les deux partenaires viennent de signer un accord pour y arrimer une « plateforme commerciale ». Ce module baptisé Bartolomeo - du prénom du frère cadet de Christophe Colomb -, sera exploité par l’industriel. Il le louera à qui veut - organismes publics ou sociétés privés - pour mener des expériences scientifiques en orbite.

« Notre rôle consiste à rendre l’accès à l’orbite terrestre basse aussi simple que possible et à ouvrir l’ISS à une communauté mondiale d’utilisateurs, explique Oliver Juckenhöfel, directeur systèmes orbitaux et exploration chez Airbus Defence & Space. Nous proposons aux organisations institutionnelles et privées un moyen rapide et économique de transporter leurs expériences dans l’espace sous forme de charges utiles externes ».

12 expériences simultanées

Airbus va investir 40 millions d’euros dans Bartolomeo et s’occupera des contrats commerciaux. L’ESA se chargera des opérations techniques d’arrimage, à l’extérieur du module Columbus de l’ISS, celui qui abrite ses « appartements » européens et où Thomas Pesquet a mené ses expériences pendant six mois.

Bartolemeo offrira 12 compartiments pour 12 expériences différentes, dans les domaines de l’observation de la Terre, des sciences de la vie, ou de la météo spatiale. Son départ pour l’ISS est prévu pour mai 2019.