Les intoxications alimentaires collectives au plus haut niveau depuis 1987

C’est une autre forme d’épidémie, dont les chiffres explosent, et qui serait pourtant totalement évitable. Les chiffres des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), communément appelées intoxications alimentaires, sont en forte hausse, indique Santé publique France dans son dernier bilan de l’évolution épidémiologique des TIAC issues des données de la déclaration obligatoire.

En 2022, « le nombre de TIAC notifiées est le plus élevé enregistré depuis la mise en place de la surveillance en 1987 et dans la continuité de la tendance à la hausse observée avant la pandémie de Covid-19 », indique l’agence sanitaire. Chaque année, entre 10.000 à 16.000 personnes sont touchées par une TIAC en France, que ce soit en milieu familial, en restauration commerciale ou collective. Des contaminations dangereuses en termes de santé publique, contre lesquels Santé publique France rappelle les gestes simples pour s’en prémunir.

« Un risque sanitaire pour la population »

Ces infections « représentent un risque sanitaire pour la population et sont souvent causées par la consommation d’aliments contaminés par des bactéries pathogènes », souligne Santé publique France. Alors que les chiffres des TIAC étaient en baisse en 2020-2021, « très certainement liée avec la mise en place de mesures de distanciation physique et de l’application des gestes barrières pendant la pandémie » de Covid-19, observe l’agence sanitaire, en 2022, « le nombre de TIAC notifiées est le plus élevé enregistré depuis 1987. Ainsi, 1.924 toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ont été déclarées en France, affectant 16.763 personnes, dont 643 (4 %) se sont présentées à l’hôpital (hospitalisation ou passage aux urgences) et 17 (0,1 %) sont décédées », détaille Santé publique France.

Une TIAC est définie par « l’apparition d’au moins deux cas d’une symptomatologie similaire, en général gastro-intestinale, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire, rappelle l’agence sanitaire. En France, elles sont à déclaration obligatoire depuis 1987 ». Et chaque année, les responsables sont les mêmes. En 2022 comme les années précédentes, « l’agent pathogène le plus fréquemment confirmé microbiologiquement est Salmonella ». Des agents responsables de cas de salmonellose souvent causés par la consommation d’œufs ou de produits à base d’œufs. Les autres sources de toxi-infections alimentaires collectives regroupent les bactéries Clostridium perfringens, Bacillus cereus ou à Staphylococcus aureus. Des intoxications « majoritairement associées à la consommation de plats cuisinés » ou encore de « coquillages », poursuit Santé publique France. Ainsi, en décembre dernier, les huîtres du Bassin d’Arcachon ont été temporairement interdites à la vente après « plusieurs cas de toxi-infections alimentaires collectives », annonçait la préfecture de Gironde à quatre jours du réveillon du Nouvel An.

Et si entre 2021 et 2022, « la part des TIAC faisant suite à des repas familiaux a diminué, passant de 33 à 25 %, relève l’agence sanitaire, celle des TIAC déclarées suite à des repas dans des restaurants commerciaux a augmenté, passant de 35 à 45 % », ajoute l’agence sanitaire.

Se prémunir des intoxications alimentaires

Alors, à défaut de pouvoir prévenir tous les risques d’intoxication alimentaire en restauration ou en collectivités, quelques précautions permettent déjà de les réduire à la maison. Santé publique France recommande ainsi de « bien se laver les mains avec de l’eau et du savon avant et pendant la préparation des repas, d’éviter de préparer les repas en cas de symptômes de gastro-entérite et de nettoyer le réfrigérateur au détergent si des aliments se répandent à l’intérieur ».

Les conditions de préparation et de conservation des aliments ont aussi leur importance. L’agence sanitaire prescrit ainsi de « changer de planche à découper pour chaque aliment », une pour les légumes et une autre pour la viande par exemple. Elle conseille aussi de « ne pas conserver les aliments plus de 2 heures à température ambiante avant réfrigération » pour éviter une prolifération microbienne, et de « ne pas conserver au-delà de trois jours les produits traiteurs, plats cuisinés, pâtisseries à base de crème ».

Santé publique France rappelle enfin quelques précautions spécifiques à destination des plus fragiles, recommandant de « ne pas conserver les repas et biberons de lait des nourrissons plus de 48 heures à 4 °C ». Elle conseille également, pour les enfants et les femmes enceintes, de « cuire à cœur la viande hachée pour les protéger des pathogènes », et rappelle que « la consommation de viande ou de poisson cru (en tartare ou carpaccio) et de produits laitiers au lait cru (à l’exception des fromages à pâte cuite pressée comme le gruyère ou le comté) leur est fortement déconseillée ».