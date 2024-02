Ça y est, le pic de l’épidémie de grippe serait passé

L’épidémie de grippe affecte toujours la France mais accuse « une forte diminution », a indiqué mercredi l’agence de santé publique, constatant également la fin de course de la bronchiolite et du Covid-19.

Du 19 au 25 février, « dans l’Hexagone, l’épidémie de grippe se poursuivait et on observait pour la deuxième semaine consécutive une forte diminution des indicateurs. La circulation des virus grippaux demeurait toutefois à un niveau élevé », a résumé Santé publique France dans son bulletin sur les infections respiratoires aiguës. Outre-mer, seules la Guyane et les Antilles étaient toujours aux prises avec la grippe.

« La grippe est parfois surprenante »

Pour l’épidémie de grippe, « on peut considérer actuellement que le pic est passé, mais la grippe est parfois surprenante », a déclaré mardi le Pr Laëtitia Huart, directrice scientifique de Santé publique France, lors d’une conférence de presse sur la saison automne hiver des infections respiratoires aiguës.

Moins de Français à risque ont été vaccinés contre la grippe cette saison : 45,9 % fin décembre 2023, contre 50 % pour la saison 2022-2023 à la même date, et 52,7 % pour les seuls 65 ans et plus, contre 54,7 % un an auparavant.

« Près de 60 % des injections ont eu lieu dans les officines, contre 52 % la saison antérieure », a noté mardi Dominique Martin, médecin-conseil national à l’assurance maladie, au côté de responsables du ministère de la Santé et de SpF. « La vaccination en officine s’est matérialisée dans le quotidien des Français », a renchéri le directeur général de la Santé, Grégory Emery, lors de ce bilan pour la presse.

Promotion des vaccinations

Pour deux autres grandes épidémies respiratoires, la bronchiolite, qui frappe surtout les bébés, et le Covid, le reflux est quasiment achevé. La bronchiolite est « terminée dans toutes les régions de l’Hexagone », et, outre-mer, seule Mayotte demeure en épidémie, selon l’agence sanitaire.

Quant au Covid, qui provoque encore plusieurs vagues par an et non une épidémie annuelle saisonnière, les indicateurs continuent à baisser ou restent stables à des niveaux bas. Seul un tiers des Français de 65 ans et plus a reçu un rappel anti-Covid depuis le démarrage de la campagne à l’automne.

« Il y a des enjeux et des pistes d’amélioration sur l’information aux gestes barrières, et la promotion des vaccinations contre la grippe et le Covid », a reconnu mardi le directeur général de la Santé. Une nouvelle campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19, ciblée sur les plus âgés, au-delà de 80 ans, et les plus à risque, démarrera mi-avril.